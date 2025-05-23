Вопросы культуры обсудили в селе Борисово на выездной администрации

В селе Борисово Можайского округа прошла встреча в формате «Выездная администрация». Мероприятие, организованное в Борисовской школе, позволило гражданам напрямую обсудить актуальные вопросы, касающиеся сфер благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования и экологии, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Одной важных тем, волнующих жителей, стало проведение досуга. Глава Можайского округа Денис Мордвинцев совместно с заведующей отделом библиотечной деятельности и межмуниципального взаимодействия Министерства культуры Московской области Юлией Зуевой разбирались в ситуации.

У жителей села есть запрос на проведение мероприятий и собраний для взрослого населения, им предложили скооперироваться с директором Борисовской школы и проводить встречи в спортивном зале.

Заниматься отдельно можно в помещениях Дома культуры, который располагается в здании территориального отдела, где есть зал хореографии, комната для мастер-классов и костюмерная.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.