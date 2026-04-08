Волонтеры в Химках украсили окна к Дню космонавтики

Праздничная акция «Космо-окна» прошла 7 апреля в центре «Волонтеры Подмосковья» в Химках в преддверии Дня космонавтики. Активисты оформили окна учреждения тематическими рисунками, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Химках продолжаются мероприятия, приуроченные ко Дню космонавтики. К акции присоединились волонтеры и активисты ресурсного центра, которые с помощью специальных красок нанесли на окна изображения космических кораблей, созвездий и далеких галактик. Оформление стало частью общего праздничного убранства учреждений округа.

Инициативу поддержала депутат Галина Болотова.

«Такие акции объединяют людей, создают праздничное настроение и помогают по-новому взглянуть на привычные пространства. Особенно важно, что в них активно участвует молодежь», — отметила Болотова.

Депутат Юлия Ишкова подчеркнула, что подобные проекты формируют творческую среду и вовлекают жителей в общественную жизнь.

Преображенные окна стали точкой притяжения для горожан и создали атмосферу «космической весны». Акция напомнила о достижениях отечественной космонавтики и объединила жителей вокруг общей инициативы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.