Волонтеры Щелкова провели масштабную экоакцию по приему вторсырья

Акция по приему вторичных ресурсов прошла в городском округе Щелково. Все желающие смогли принести накопленные отходы и сдать их на переработку. В общей сложности волонтеры собрали целую газель резных фракций отходов, сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.

На этот раз к акции присоединились организации: автосервисы, аптеки, парикмахерские, библиотеки. Это говорит о том, что экологически ответственных людей в муниципалитете становится все больше. Благодаря активной позиции участников, удалось вдохновить многих горожан на дальнейшее участие в аналогичных мероприятиях.

Экособытие приехали поддержать волонтеры из города Щелково и округа. Организаторы благодарны за поддержку и помощь, дополнительные руки на акциях нужны всегда.

И участники, и помощники по итогу получили экобаллы от ВкусВилл.

Проведение акций по сбору отходов является важной частью общей стратегии по улучшению экологической ситуации в Подмосковье. Подобные инициативы помогают формировать ответственное отношение к природе и способствуют созданию экологически чистого будущего.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.