Волонтеры Рузского округа доставили воду матери участника спецоперации

Татьяна Аверьянова проживает одна в доме без водоснабжения и передвигается с помощью ходунков. Ее сын находится в зоне специальной военной операции. Волонтеры приехали к женщине, набрали воду из ближайшей колонки и доставили необходимое количество домой.

Татьяна Михайловна поблагодарила волонтеров за помощь. Волонтеры пожелали ей скорейшей встречи с сыном и пообещали поддерживать ее.

Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев отметил, что не у всех жителей есть возможность самостоятельно набрать воду, и подчеркнул важность работы волонтеров. По его словам, помощь добровольцев особенно ценна для одиноких людей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела .

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.