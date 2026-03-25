Волонтеры рассказали, что погода мешает возобновить поиски семьи Усольцевых
Волонтеры рассматривают возможность возобновить активные поиски семьи Усольцевых, но погода пока не позволяют начать работы, сообщает РИА Новости.
«Основные сложности связаны со снежным покровом и нестабильными температурами», — рассказала представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.
Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали 28 сентября в горно-таежной местности на Кутурчинском белогорье. Семья отправилась в поход и не вернулась. Эти поиски стали одними из самых масштабных в регионе.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Основная версия — несчастный случай во время похода. Ранее в СМИ и соцсетях появлялись различные версии, включая предположения о возможном отъезде семьи за границу или причастности третьих лиц.
