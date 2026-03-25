Волонтеры рассказали, что погода мешает возобновить поиски семьи Усольцевых

Волонтеры рассматривают возможность возобновить активные поиски семьи Усольцевых, но погода пока не позволяют начать работы, сообщает РИА Новости .

«Основные сложности связаны со снежным покровом и нестабильными температурами», — рассказала представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали 28 сентября в горно-таежной местности на Кутурчинском белогорье. Семья отправилась в поход и не вернулась. Эти поиски стали одними из самых масштабных в регионе.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Основная версия — несчастный случай во время похода. Ранее в СМИ и соцсетях появлялись различные версии, включая предположения о возможном отъезде семьи за границу или причастности третьих лиц.

