Волонтеры провели акцию против курения в городском округе Клин

Волонтеры Подмосковья организовали профилактические мероприятия ко дню отказа от курения в городском округе Клин 20 ноября 2025 года. В молодежном центре прошел кинопоказ для подростков, а на улицах города активисты провели акцию по обмену сигарет на конфеты, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В Международный день отказа от курения в молодежном центре «Стекольный» в Клину состоялся показ мультфильма «Тайна едкого дыма». Фильм, подготовленный общественной организацией «Общее дело», был адресован детям и подросткам и рассказывал о вреде курения и важности здорового образа жизни.

В этот же день волонтеры областного движения «Волонтеры Подмосковья» провели на улицах городского округа Клин социальную акцию. Молодые активисты предлагали курильщикам обменять сигареты на конфеты, чтобы напомнить о вреде табака и предложить полезную альтернативу.

Организаторы отметили, что такие мероприятия помогают формировать ответственное отношение к здоровью среди молодежи и способствуют снижению числа курящих. По их словам, с каждым годом все больше жителей выбирают здоровый образ жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября.