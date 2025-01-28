Волонтеры Подмосковья стали победителями Всероссийского конкурса экопроектов

Ребята эковолонтерского объединения «Зеленый Патруль» Наро-Фоминской школы для обучающихся с ОВЗ стали победителями регионального этапа Всероссийского конкурса экологических проектов «Волонтеры могут все», сообщает пресс-служба администрации округа.

Проект Наро-Фоминских волонтеров «Ландшафтный дизайн школьного двора» был представлен в номинации «Зеленое волонтерство». Ребятами была выполнена большая работа по созданию цветников и благоустройству пришкольной территории. Замысел команды данного проекта — создать единый комплекс, где можно реализовать все свои способности, запросы и интересы.

Конкурс проходил с целью развития волонтерского и экологического просветительского движения в России, поддержки инициатив детей и молодежи, направленных на создание и реализацию социально значимых экологических проектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал Воробьев.