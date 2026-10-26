Волонтеры напомнили о безопасности на станции Расторгуево в Ленинском округе

Активисты движения «Волонтеры Подмосковья» 23 октября провели профилактическую акцию на железнодорожной станции Расторгуево в Ленинском округе. Они напомнили пассажирам правила поведения и раздали памятки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Добровольцы общались с пассажирами станции Расторгуево и раздавали памятки «Правила безопасности на железнодорожной станции». В листовках собраны основные рекомендации по безопасному поведению на объектах железнодорожной инфраструктуры.

«Железная дорога — зона повышенной опасности, поэтому важно соблюдать установленные правила и сохранять бдительность. Во время таких акций мы стараемся донести до пассажиров простые, но необходимые рекомендации, которые помогают избежать опасных ситуаций», — рассказала начальник отдела по развитию добровольчества и волонтерства МБУ по работе с молодежью «Энергия», координатор движения «Волонтеры Подмосковья» в Ленинском городском округе Полина Романовская.

Активисты движения регулярно проводят профилактические рейды и информационные мероприятия для повышения безопасности жителей. На прошлой неделе они также организовали игровую программу по пожарной безопасности для четвероклассников Бутовской школы № 1 в поселке городского типа Измайлово. Ученики участвовали в тематических конкурсах, знакомились с познавательными презентациями и повторяли правила поведения в экстренных ситуациях.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.