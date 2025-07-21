Волонтеры Королева напомнили жителям правила защиты от мошенничества

сегодня в 14:27

В минувшие выходные активисты королевского отделения регионального движения «Волонтеры Подмосковья» провели социальную акцию, направленную на борьбу с кибермошенничеством. На центральных улицах ребята раздали памятки и информационные буклеты и рассказали жителям о наиболее распространенных уловках злоумышленников. Об этом сообщает пресс-служба администрации Королева.

В листовках подробно описаны основные признаки подозрительных сообщений и звонков, среди которых особенно выделялись запросы личной финансовой информации: номер банковской карты, CVV-код, одноразовые пароли.

Кроме того, волонтеры акцентировали внимание жителей на важности соблюдения простых правил безопасности:

Никогда не сообщайте третьим лицам конфиденциальную финансовую информацию;

Используйте функцию двойной аутентификации в банковских приложениях и сервисах электронной почты;

Проверяйте адреса сайтов перед вводом личных данных, обращая особое внимание на наличие протокола HTTPS;

Не открывайте вложения и ссылки от неизвестных отправителей.

Кибермошенники становятся все изобретательнее, придумывая новые способы обмануть людей. Даже осторожные пользователи интернета сегодня сталкиваются с попытками кражи личных данных и денежных средств через соцсети, электронную почту и телефонные звонки. В связи с этим важно соблюдать простые правила и знать о методах защиты личной информации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.