Волонтеры Королева напомнили жителям правила защиты от мошенничества
Фото - © администрация Королёва
В минувшие выходные активисты королевского отделения регионального движения «Волонтеры Подмосковья» провели социальную акцию, направленную на борьбу с кибермошенничеством. На центральных улицах ребята раздали памятки и информационные буклеты и рассказали жителям о наиболее распространенных уловках злоумышленников. Об этом сообщает пресс-служба администрации Королева.
В листовках подробно описаны основные признаки подозрительных сообщений и звонков, среди которых особенно выделялись запросы личной финансовой информации: номер банковской карты, CVV-код, одноразовые пароли.
Кроме того, волонтеры акцентировали внимание жителей на важности соблюдения простых правил безопасности:
- Никогда не сообщайте третьим лицам конфиденциальную финансовую информацию;
- Используйте функцию двойной аутентификации в банковских приложениях и сервисах электронной почты;
- Проверяйте адреса сайтов перед вводом личных данных, обращая особое внимание на наличие протокола HTTPS;
- Не открывайте вложения и ссылки от неизвестных отправителей.
Кибермошенники становятся все изобретательнее, придумывая новые способы обмануть людей. Даже осторожные пользователи интернета сегодня сталкиваются с попытками кражи личных данных и денежных средств через соцсети, электронную почту и телефонные звонки. В связи с этим важно соблюдать простые правила и знать о методах защиты личной информации.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.
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