Волонтеры из Подмосковья получили премию «Человек с большим сердцем» в Москве

Два волонтера из Московской области стали лауреатами Всероссийской премии «Человек с большим сердцем» на церемонии в Москве, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В Москве прошла церемония вручения Всероссийской премии «Человек с большим сердцем», которая собрала участников со всей страны. Среди награжденных оказались двое представителей Московской области.

В номинации «Золотое сердце» за помощь бездомным животным победил Сергей Асташкин. В номинации «Большое сердце для маленьких друзей» за добровольческую деятельность в Орехово-Зуевском городском округе награду получила Елена Демидова. Всего регион представляли восемь человек.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что премия призвана отметить людей, бескорыстно помогающих другим. В 2025 году на конкурс поступило более тысячи заявок из всех 89 регионов России. Номинации охватывают широкий спектр добрых дел — от поддержки участников СВО до заботы о животных. В церемонии участвовали волонтеры, руководители некоммерческих организаций, социальные предприниматели, представители власти, артисты и благотворители. Мероприятие подчеркнуло значимость гражданской активности и взаимопомощи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела .

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.