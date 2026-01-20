сегодня в 19:04

Волонтеры из Нестеровского лицея в Рузском округе сортируют помощь для участников спецоперации

Волонтеры Нестеровского лицея Рузского округа сортируют вещи и продукты для участников специальной военной операции, а также изготавливают маскировочные сети и окопные свечи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Волонтеры из Нестеровского лицея Рузского муниципального округа работают на школьном пункте сбора помощи для участников специальной военной операции. Они сортируют вещи и продукты, которые приносят родители, учителя и жители деревни.

Собранные вещи волонтеры раскладывают по коробкам, составляют описи и подготавливают партии к отправке военнослужащим. В свободное время школьники плетут маскировочные сети и изготавливают окопные свечи, которые также отправляют бойцам.

Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев отметил, что поддержка волонтеров важна для военнослужащих и выразил благодарность за их помощь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.