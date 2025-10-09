Волонтеры Чехова за год собрали более 10 тонн гуманитарной помощи

Глава округа Михаил Собакин передал через волонтеров Подмосковья муниципального округа Чехов очередную партию гуманитарной помощи для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Волонтеры очень ответственные и неравнодушные люди, которые всегда протянут руку помощи тому, кто в ней нуждается больше всего, а в сложной ситуации приходят первыми и активно оказывают любую поддержку. Мы находимся с нашими волонтерами в постоянном общении и вместе организуем акции сбора гуманитарной помощи», — отметил Михаил Собакин.

Чеховское отделение волонтеров принимает участие в Региональном форуме по развитию волонтерства и скоро отправится представлять муниципальный округ Чехов среди команд регионального движения «Волонтеры Подмосковья». Ребята также вышли в финал волонтерской интеллектуальной игры.

«Нашим юным активистам продуктивного обучения, повышения уровня своих компетенций в добровольчестве, а также новых знакомств, успехов в формировании крепкого сообщества среди волонтеров и победы в финале», — пожелал Михаил Собакин.

Только за этот год волонтеры м. о. Чехов зажгли 10 тысяч свечей памяти, напомнили более тысячи автолюбителям и пешеходам правила дорожного движения, раздали тридцать тысяч георгиевских ленточек и триколор, собрали более пятисот килограмм корма для животных, раздали тысячи информационных листовок, а также собрали, отсортировали и отправили более 10 тонн гуманитарной помощи.

Каждый желающий может присоединиться к волонтерам Подмосковья муниципального округа Чехов, внести свой вклад и оказать посильную помощь всем нуждающимся.

Волонтерский центр расположен по адресу: г. Чехов, ул. Чехова, д. 45, каб. 210.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.