Волонтеры будут получать по 4 млн руб за полученную на СВО инвалидность

Расширен перечень получателей выплат в 4 млн руб за инвалидность на СВО

Решение о повышении до 4 000 000 рублей выплат за инвалидность, полученную на СВО из-за ранения, распространили на другие группы людей. Теперь такую помощь смогут получить не только кадровые военнослужащие ВС РФ, но и волонтеры, сотрудники ФСБ, Росгвардии и других ведомств, а также командированные в зону спецоперации, сообщает РИА Новости со ссылкой на указ президента России Владимира Путина.

На соответствующие выплаты могут рассчитывать военные, служащие в органах федеральной службы безопасности, национальной гвардии РФ и имеющие специальное звание полиции. Кроме того, денежная помощь будет предоставляться волонтерам, работающим в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также сотрудникам Следственного комитета.

Также 4-миллионные выплаты за полученную на СВО инвалидность получат командированные в новые регионы, государственные и муниципальные служащие, бойцы спасательных воинских формирований, пожарные, сотрудники органов принудительного наказания и государственных предприятий.

Ранее в Подмосковье рассказали о льготах и выплатах семьям участников СВО.