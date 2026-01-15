сегодня в 18:11

Волонтеры-альпинисты устроили новогоднее представление для детей в онкодиспансере Балашихи

Волонтеры-альпинисты поздравили юных пациентов Московского областного онкодиспансера в Балашихе с наступающим Старым Новым годом, организовав праздничное представление у окон палат, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Московском областном онкодиспансере в Балашихе прошло праздничное мероприятие для маленьких пациентов. Альпинисты, переодетые в героев народных сказок — Деда Мороза, Снегурочку и других персонажей, устроили представление прямо у окон больничных палат.

Сотрудники онкодиспансера поблагодарили группу помощи «ДобротворецЪ», команду «Плюшевый десант», фонд «Подари жизнь», гримеров и спасателей ОПСО «СпасРезерв» за участие и обеспечение безопасности.

Волонтеры-альпинисты регулярно проводят подобные акции, чтобы поддержать детей, проходящих длительное лечение, и подарить им радостные моменты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.