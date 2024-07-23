Волоколамские долголеты побывали в Наро-Фоминске

Как и Волоколамск, Наро-Фоминск — Город воинской славы. Значительную часть экспозиции местного историко-краеведческого музея составляют материалы о его героическом боевом прошлом: от войны 1812 года до Великой Отечественной. Гости знакомились с ними особенно внимательно.

Волоколамцы побывали в парке Памяти, где размещен монумент в форме кованого цветка «Черный тюльпан», посвященный бойцам, павшим смертью храбрых в «горячих точках». На площади Победы осмотрели памятник генерал-лейтенанту Михаилу Ефремову, командующему 33-й армией, прославившейся в тяжелых боях под Наро-Фоминском в 1941 году.

Затем прогулялись по аллеям живописного Бобруйского сквера, названного в честь белорусского города Бобруйска — побратима Наро-Фоминска. Замечательной получилась фотосессия у скульптурной композиции «Сердца влюбленных» рядом с Дворцом бракосочетания.

Завершающим объектом увлекательной экскурсии стал храм святого Николая, построенный в XIX веке. Сильное впечатление произвели великолепные фрески и старинные иконы, созданные мастерами прошлых веков.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.