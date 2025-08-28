Володин предложил всем нейросетям внедрить родительский контроль

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал инцидент в США, когда подросток с помощью ChatGPT спланировал собственное самоубийство. Он считает, что создателям всех нейросетей нужно задуматься о внедрении родительского контроля.

По словам Володина, участились случаи, когда искусственный интеллект подталкивает людей к решениям, которые вредят их жизни и здоровью. Несколько таких громких инцидентов произошло в США, все они связаны с ChatGPT.

На фоне этого компания OpenAI решила интегрировать в чат-бот функцию родительского контроля, а также добавила возможность создать контакт доверенного лица для связи в ЧС.

«Правильно было бы, не дожидаясь трагедий, внедрить такие механизмы создателям и других нейромоделей», — написал Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, излишняя цифровизация, отсутствие контроля может представлять опасность. Володин напомнил, что ИИ — это набор алгоритмов, он не бывает полностью объективен и не может ответить на все вопросы.

Председатель Госдумы отметил, что в ноябре планируется обсудить вопрос внедрения технологий ИИ и цифровизации, отдельное внимание будет уделено контролю.