Володин назвал процент детей мигрантов, не поступивших в российские школы

Володин: почти 90% детей мигрантов не поступили в российские школы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 87,4% детей мигрантов не сдали экзамен по русскому языку или не подтвердили законность нахождения в России. Таким образом они не поступили в российские школы.

Завершилась приемная кампания в соответствии с новым законом о зачислении детей мигрантов в российские школы. Предварительный анализ показал уменьшение поступлений в некоторых регионах. Это подтверждает Рособрнадзор.

«За 5 месяцев были поданы заявления на поступление в школы от 23 616 детей мигрантов. Из них зачислено 2 964. Это — 12,6%», — написал Володин в Telegram-канале.

Он уверен, что эти цифры — результат работы нового закона. Председатель Госдумы уточнил, что его нормы направлены на социальную адаптацию каждого ребенка в классе и успешное освоение школьной программы. Достичь этих целей без знания русского языка невозможно.

Ранее председатель ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области Фарух Мирзоев заявил, что тестирование детей мигрантов на знание русского языка не способствует их интеграции, и предложил заменить его подготовительными курсами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.