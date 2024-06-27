Володин напомнил о вступающем в силу законе для борьбы с мошенниками

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что с 1 июля 2024 года в России начнет действовать ряд новых законов. Они усилят защиту граждан от попаданий на уловки мошенников, сообщает «Царьград» .

Кроме того, с июля многодетным родителям, пенсионерам, инвалидам и ветеранам боевых действий больше не придется платить банковские комиссии при перечислении квартплаты.

«Решение коснется тех, кто нуждается в социальной поддержке, и позволит снизить финансовую нагрузку на эти категории граждан», — подчеркнул депутат в Telegram-канале.

Также с будущего месяца кредитные организации обяжут отслеживать подозрительные переводы, чтобы усилить защиту клиентов от мошенников. По словам Володина, банкам, которые будут игнорировать свои обязанности, придется компенсировать россиянам украденные у них деньги.

С 1 июля единая система поддержки слабозащищенных категорий граждан появится в электронном формате. Процедуры добровольного банкротства также будут в значительной мере упрощены, добавил спикер нижней палаты парламента.