сегодня в 08:58

Володин: ГД усилит ответственность за доставку продуктов курьерами без медкнижки

Госдума продолжает работать над некоторыми законопроектами, связанными с деятельностью иностранных граждан в России. О них в своем Telegram-канале рассказал председатель ГД Вячеслав Володин.

Один из законопроектов касается запрета на работу курьерами людям, у которых имеется судимость. Ограничение коснется лишь тех, кто совершил определенные преступления.

Другой законопроект предусматривает увеличение административной ответственности за доставку продуктов питания без медкнижки, добавил Володин.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов запретил иностранцам с патентами работать в курьерских службах города. До этого аналогичное ограничение ввели для сферы такси.