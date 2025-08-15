Володин: ГД усилит ответственность за доставку продуктов курьерами без медкнижки
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
Госдума продолжает работать над некоторыми законопроектами, связанными с деятельностью иностранных граждан в России. О них в своем Telegram-канале рассказал председатель ГД Вячеслав Володин.
Один из законопроектов касается запрета на работу курьерами людям, у которых имеется судимость. Ограничение коснется лишь тех, кто совершил определенные преступления.
Другой законопроект предусматривает увеличение административной ответственности за доставку продуктов питания без медкнижки, добавил Володин.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов запретил иностранцам с патентами работать в курьерских службах города. До этого аналогичное ограничение ввели для сферы такси.