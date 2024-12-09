Волков: В Красногорске ключевой темой единороссов является поддержка бойцов СВО

«Исполнение наказов — одна из ключевых задач партии «Единая Россия» и то обязательство, которое берем на себя перед избирателями. Сегодня ключевой темой является поддержка участников спецоперации. Вместе с тем уделяем повышенное внимание социальной сфере, и с начала года открыли 4 больших школы и восемь детских садов. Важнейшим событием федерального масштаба стало открытие в Красногорске Детского клинического центра им. Рошаля. Наряду с этим, ведем работу по обновлению инфраструктуры. Отремонтировали более 30 участков дорог, благоустроили почти четыре десятка игровых площадок, построили шесть спортивных площадок. Также были открыты два новых центра «Активного долголетия». Надо сказать, что вместе с однопартийцами по местному отделению, в Красногорске сегодня реализуем 28 Партийных проектов, которые также напрямую касаются задач, что ставят перед нами жители», — прокомментировал Дмитрий Волков.

Красногорские партийцы наметили ряд планов на 2025 год, среди которых основной ориентир на продолжение исполнения наказов.

У партии «Единая Россия» много знаковых проектов, благодаря которым Подмосковье меняется.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.