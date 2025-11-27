Военный корреспондент провела урок мужества для молодежи Солнечногорска

«Диалог на равных» провела замруководителя ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска, военный корреспондент Лина Корсак с активистами «Молодой Гвардии». Она как журналист и участник боевых действий рассказала о профессиональном и боевом пути, важности донесения правды о конфликте, ответила на вопросы ребят. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Встреча была организована по проекту «Наставник Z», который реализуется молодежным движением при поддержке ветеранов специальной военной операции, партии «Единая Россия» и Минпросвещения России.

Лина Корсак поделилась, что после окончания Московского университета МВД РФ 9 лет проработала в уголовном розыске, затем посвятила себя криминальной журналистике и через два года перевелась в военный отдел. В феврале 2022 года вместе с коллегами уже находилась в Донецке, а в 2024 году подписала контракт с Минобороны, получила военно-учетную специальность и отправилась на фронт.

«Происходящее на Донбассе еще до начала специальной военной операции не могло оставить равнодушным, если ты человек думающий и сострадающий. Об этом нужно рассказывать, потому что мы сталкиваемся с тем, что мир пытается переписать историю, в том числе Великой Отечественной войны: и века не прошло, а подвиги советских солдат пытаются нивелировать. Важно доносить не сухими сводками, а через истории людей: мирных жителей, солдат — правду», — сказала замруководителя ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска Лина Корсак.

В живом разговоре молодые люди интересовались многим: бытовыми условиями на передовой, важными на фронте человеческими качествами, которые дают силу и веру в трудные моменты, юмором в повседневной жизни солдат, формированием решения отправиться в зону боевых действий, тонкостями профессии военного журналиста.

«Такие встречи ветеранов СВО с подрастающим поколением мы проводим постоянно. Люди, которые приходят к нам в ассоциацию, школы, молодежные организации, — непосредственные участники пишущейся на наших глазах истории страны. Они доносят до ребят важные посылы: о героизме и дружбе, ответственности и верности Родине, долге и чести. И, самое главное, делятся личным накопившимся опытом: о том, пережили сами, их боевые товарищи, мирные люди», — подчеркнула советник главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

