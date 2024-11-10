Военный эксперт назвал цели массовой атаки беспилотников ВСУ на Москву

Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин заявил, что массовой атакой беспилотников на Московский регион украинское командование пыталось выявить слабые места в системе ПВО, протестировать новые технологии БПЛА и оказать влияние на дискуссию касательно дальнейшей финансовой помощи Киеву, сообщает газета «Взгляд» .

«В столичном регионе выстроена хорошая система ПВО. Благодаря этому нашим войскам удалось отбить налет противника», — сказал Козюлин.

Он подчеркнул, что первой целью атаки дронов ВСУ стала проверка беспилотных технологий. Западные союзники передали Киеву свои технологии для испытаний в зоне боевых действий. При этом разработки, которые не прошли проверку фронтом, не пользуются популярностью в третьих странах.

По словам военного эксперта, еще противник пытался прощупать слабые места в московской системе противовоздушной обороны. Киев одновременно запускает несколько БПЛА и наблюдает за расположением комплексов ПВО, нанося их на карту.

Кроме того, что атакой беспилотников на российскую столицу киевский режим пытался показать свои серьезные возможности, чтобы с будущем Запад продолжил финансирование Украины после победы республиканца Дональда Трампа на выборах американского президента, заключил Козюлин.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что средства ПВО сбили 84 украинских беспилотника над российскими регионами. Над территорией Московского региона обнаружили и ликвидировали 34 дрона ВСУ.