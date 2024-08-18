Военные ВСУ прострелили голову памятнику Ленина в Судже
Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) прострелили голову памятнику Владимиру Ленину в центре города Суджа в Курской области, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».
Боевики ВСУ прострелили голову памятнику, после чего снесли его. Один из военнослужащих рассказал об этом украинскому телеканалу «Общественное».
Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России. Несмотря на то, что ситуация сложная, она контролируемая и управляемая Россией.
Ранее сообщалось, что за 10 лет Украина переименовала 555 улиц, которые связаны с русским и советским прошлым Киева.