Боевики ВСУ прострелили голову памятнику, после чего снесли его. Один из военнослужащих рассказал об этом украинскому телеканалу «Общественное».

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России. Несмотря на то, что ситуация сложная, она контролируемая и управляемая Россией.

Ранее сообщалось, что за 10 лет Украина переименовала 555 улиц, которые связаны с русским и советским прошлым Киева.