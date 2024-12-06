Военные волонтеры ОНФ познакомились с реабилитационным центром Подмосковья

В Московской области недавно начал свою работу уникальный и единственный в России центр им. Мещерякова для реабилитации жителей всей страны с нарушениями слуха и зрения. Реабилитация в этом центре доступна также для участников специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба министерства соцразвития Подмосковья.

На днях вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева сообщала, что в центре состоялся первый инклюзивный заезд участников СВО с травмами зрения и слуха, где для них подготовили специальную программу реабилитации.

С возможностями центра и методами реабилитации участников СВО познакомились военные волонтеры Общероссийского народного фронта, которые участвуют в акции «Мы вместе». Специалисты реабилитационного центра провели экскурсию по учреждению, в ходе которой рассказали о каждом этапе восстановления и обучения бойцов.

Спецификой центра является не только адаптация к жизни с новыми особенностями здоровья, но и освоение множества новых профессий. Это позволяет им не только восстановить утраченные навыки, но и освоить новые, что способствует их социальной интеграции и возвращению в активную жизнь.

Гости оценили потенциал центра и отметили, что такие инициативы имеют огромное значение для поддержки военнослужащих, вернувшихся с фронта. Участники специальной военной операции часто сталкиваются с серьезными физическими и психологическими травмами, и наличие специализированных учреждений, таких как центр им. Мещерякова, помогает им не только восстановиться, но и вернуться к полноценной жизни.

Волонтеры подчеркнули важность индивидуального подхода к каждому пациенту, который реализуется в центре. Специалисты работают над тем, чтобы помочь бойцам адаптироваться к новым условиям жизни, развить навыки, которые позволят им успешно интегрироваться в общество. Участие в различных мастер-классах и тренингах способствует не только физической реабилитации, но и психологической поддержке.

Кроме того, волонтеры отметили необходимость повышения осведомленности о подобных центрах и их возможностях среди населения. Это поможет привлечь больше людей, нуждающихся в помощи, и создать более широкую сеть поддержки для ветеранов и участников СВО.



В Московской области статусом органа опеки и попечительства наделили министерство социального развития. Оно помогает недееспособным гражданам, тем, кто по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности. Кроме того, в его компетенции – сфера социальной защиты. На выплаты, льготы и другую соцпомощь могут рассчитывать многодетные семьи, инвалиды и их родственники, пенсионеры, малоимущие, люди в сложной жизненной ситуации и иные категории граждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в реабилитационном центре «Ясенки» по запросу врачей появится бассейн.

«У нас на территории Подмосковья действует ряд госпиталей, где восстанавливаются ребята (с СВО — ред.), и наша задача — оснастить реабилитационные комплексы всем необходимым», — сказал Воробьев.