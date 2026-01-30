сегодня в 15:19

Военнослужащие и волонтеры помогают убирать снег в Орехово-Зуевском округе

В Орехово-Зуевском городском округе к ликвидации последствий снегопада 29 января присоединились военнослужащие, волонтеры и активисты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Орехово-Зуевском округе для борьбы с последствиями сильного снегопада мобилизовали дополнительные ресурсы. К уборке снега привлекли военнослужащих 33-го отдельного ремонтно-эвакуационного полка ВДВ, которые 29 января оказали помощь в расчистке территорий.

Волонтеры Подмосковья и активисты Молодой Гвардии ежедневно очищают пешеходные переходы, остановки и социальные объекты. В этот день они помогли расчистить подходы к пешеходным переходам на улицах Набережная и Северная в Орехово-Зуево.

С начала снегопада к уборке улично-дорожной сети, общественных пространств и дворов округа задействовано более 200 единиц техники и 400 дворников.

При необходимости жители могут оставить заявку на расчистку снега по телефону ЕДС ЖКХ 8 (800) 100-84-44, ГУП МО «Мосавтодор» 8 (800) 250-40-04 или ФКУ «Центравтомагистраль» +7 (916) 920-59-34.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.