Военкор Коц призвал «вырубить» камеры на трассе в Курской области

На трассах в Курской области работают дорожные камеры, которые фиксируют нарушения автомобилистов. ВСУ могут отслеживать передвижения российской техники через них, написал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

Журналист ехал по дороге от Рыльска до Курска через Льгов и заметил, что дорожные камеры работают — они мигали лампочками. Коц не исключает, что разбитую колонну техники ВС РФ обнаружили благодаря им.

Военный корреспондент заявил, что камеры надо «вырубать», если это еще не произошло. С большой вероятностью Украина может отслеживать передвижения российской техники через эти устройства.

Ранее сообщалось, что истребители Су-34 ВКС РФ ударили авиабомбами по ВСУ в приграничье Курской области. Украинская техника выведена из строя.