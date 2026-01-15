Водителя, который принципиально не пропустил скорую в Москве, наказали

Полицейские нашли и наказали мужчину, который специально не пропускал автомобиль скорой помощи с включенными спецсигналами. Нарушителем оказался 50-летний житель столицы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

В отношении москвича составили административный протокол по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами).

Меру наказания для мужчины определит суд. Она предусматривает штраф от 7,5 до 10 тыс. рублей или лишение водительских прав сроком от полугода до года.

В Москве водитель иномарки намеренно преграждал путь машине скорой помощи, которая двигалась с включенными маячками и соответствующими сигналами. Транспортное средство создавало помеху около минуты, момент попал на видео.

Другие автомобилисты в то же время продолжали перестраиваться в соседние полосы для движения. Водитель машины скорой помощи несколько раз дополнительно нажал на клаксон, но и это не помогло. Спустя минуту водитель иномарки все-таки уступил дорогу бригаде скорой помощи.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.