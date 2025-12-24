Водители троллейбусов записали трогательные поздравления для кемеровчан

Необычный новогодний подарок подготовили для жителей Кемерова водители троллейбусов. Начиная с 24 декабря в общественном транспорте зазвучат заранее записанные в студии персональные поздравления от них, сообщает Сiбдепо .

Пятеро водителей, включая Сергея Агеева и Наталью Колбину, впервые выступили в качестве дикторов. По их словам, они сильно переживали перед записью, но смогли искренне поздравить пассажиров с наступающими Новым годом и Рождеством.

Сообщение завершается словами о том, что их стремление лично поздравить своих пассажиров с приближающимися праздниками стало реальностью.

По словам очевидцев, теплые поздравления от водителей троллейбусов поднимают пассажирам настроение.

