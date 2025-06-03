Вода очень медленно прогревается: когда в Петербурге стартует купальный сезон?
Фото - © Олег Золото / «Петербургский дневник»
Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что купальный сезон в городе начнется не раньше второй половины июня, сообщает газета «Петербургский дневник».
«Пока перспективы начала купального сезона не вижу. Вода очень медленно прогревается. Для прогрева воды нужно несколько дней достаточно жаркой погоды и с солнечными лучами», — заявил эксперт.
Специалист напомнил, что в прошлом году сезон открылся в конце мая из-за стабильной погоды в 27-28 градусов тепла. В этом году, как отметил Колесов, май был не таким жарким, но лето уже началось: ожидается около 17 градусов в среднем в июне и около 20 градусов — в июле.
В основном купальный сезон в Североной столице стартовал в начале июня, поэтому в этом году ожидается небольшая задержка. На данный момент в городе к началу сезона готовы 17 из 24 официальных пляжей, на 3 из них в Курортном районе до августа будет продолжаться реконструкция, а от пляжей в Выборгском районе МЧС ожидает документы. На озере Безымянном в Красносельском районе, Верхнем Суздальском и Ольгинском прудах в Выборгском районе вода соответствует нормам Роспотребнадзора.