Вода очень медленно прогревается: когда в Петербурге стартует купальный сезон?

«Пока перспективы начала купального сезона не вижу. Вода очень медленно прогревается. Для прогрева воды нужно несколько дней достаточно жаркой погоды и с солнечными лучами», — заявил эксперт.

Специалист напомнил, что в прошлом году сезон открылся в конце мая из-за стабильной погоды в 27-28 градусов тепла. В этом году, как отметил Колесов, май был не таким жарким, но лето уже началось: ожидается около 17 градусов в среднем в июне и около 20 градусов — в июле.

В основном купальный сезон в Североной столице стартовал в начале июня, поэтому в этом году ожидается небольшая задержка. На данный момент в городе к началу сезона готовы 17 из 24 официальных пляжей, на 3 из них в Курортном районе до августа будет продолжаться реконструкция, а от пляжей в Выборгском районе МЧС ожидает документы. На озере Безымянном в Красносельском районе, Верхнем Суздальском и Ольгинском прудах в Выборгском районе вода соответствует нормам Роспотребнадзора.