В Московской области прошли два дня флагманского форума министерства информации и молодежной политики Московской области «Мы — Россия». Во второй день участники мероприятия пообщались с военным обозревателем, публицистом, общественным деятелем, участником боевых действий на Донбассе Даниилом Безсоновым, сообщает пресс-служба губернатора Андрея Воробьева и правительства Подмосковья.

В молодежном форуме «Мы — Россия» участвуют представители всех округов Подмосковья, а также Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Делегация из Белоруссии также приехала в Подмосковье и активно участвует во всех мероприятиях форума.

«У наших участников насыщенное расписание. Каждый день начинается с занятий по такмеду — знания и умения, которые могут пригодиться каждому из нас в повседневной жизни. Дальше — 5 образовательных блоков: медиа, социальные коммуникации, организация мероприятий, ораторское искусство и информационная безопасность. Конечно, в рамках форума мы подготовили встречи с лидерами общественного мнения», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Во второй день представители молодого поколения пообщались с бойцом СВО, принимавшим участие в боях на Донбассе, Даниилом Безсоновым. Ребята обсуждали с ним информационные войны и то, как злоумышленники манипулируют людьми через соцсети. Одной из важных тем дискуссии стали фейки. Участники форума с экспертом выясняли, как недостоверную информацию отличить от правдивой.

«Мы живем в эпоху очень быстрой информации, очень быстрых информационных технологий, которые меняются ежедневно, иногда ежечасно. Но когда ты в теме, когда ты понимаешь, как это работает, основные способы и методы информационно-психического влияния, тогда легче распознать и все новые, которые будут появляться и на тебя воздействовать тем или иным способом», — отметил Безсонов.

Большой популярностью на форуме пользовались мастер-классы по тактической медицине. Ветеран боевых действий, кандидат медицинских наук, основатель и руководитель Учебного Центра Тактической Медицины Артем Катулин не только рассказывал теорию, но и на практике показывал, как в экстремальных условиях оказать помощь и не допустить развития тяжелых последствий того или иного ранения.

«Кровь и дыхание, что у гражданского, что у военного, течет везде одинаково. Поэтому гражданская сфера — это спасение жизни, военная сфера — это выполнение задачи. И только в этом есть основное различие первой помощи и тактической медицины», — отметил Катулин.

Кроме тактической медицины, участники форума обсуждали с заместителем начальника управления по работе с ЮФО АНО «Диалог Регионы» Василием Плотниковым технологии работы с сознанием общества и то, как можно поменять отношение людей к табуированным темам. Этот диалог оказался очень оживленным, ребята задавали много вопросов и поднимали серьезные темы. Одной из таких тем стало оправдание нацизма на Украине, ребята вместе с экспертом обсудили, как людей заставили поверить и следовать этому движению.

На разных площадках форума ребят учили вести блоги, правильно выстраивать логику текста и делать яркие заголовки, а также рассказывали, как можно достичь целей через самодисциплину. Форум продлится до 13 ноября. В общей сложности в нем поучаствуют более 1500 человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.