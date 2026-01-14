Во Власихе идет масштабное благоустройство территории Среднего озера

Глава городского округа Власиха Герман Потапчук доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о работах по благоустройству, в том числе дворов. В течение 5 лет в муниципалитете привели в порядок более 50% территорий, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Полностью эта работа будет завершена в течение следующей пятилетки. Специалисты также благоустроили мемориал маршалу Жукову, Соборную площадь, а еще облагородили въездную группу КПП-2, сделали там пешеходные дорожки и установили стелу. В ближайшие два года планируется завершить благоустройство территории Среднего озера.

«К 65-летию ракетных войск стратегического назначения мы оборудовали стелу. Очень красиво получилось. Сейчас идет реконструкция набережной Среднего озера — центрального места в городе, которое является точкой притяжения жителей. Ведем масштабное благоустройство, и в конце этого года мы его сдадим», — сказал Потапчук.

В округе работает 31 стационарный и 11 нестационарных торговых объектов. Потапчук отметил, что все НТО и третья часть СТО приведены к единому архитектурному облику. Работы в этой сфере будут продолжены. Власиха также занимается привлечением частных инвестиций. По словам главы округа, экономика, финансы являются важным направлением работы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду провел рабочую встречу с главой городского округа Власиха Германом Потапчуком. Они обсудили модернизацию системы ЖКХ, реализацию программы благоустройства и капремонт МКД, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Мы с вами, Герман Валерьевич, встречались с жителями, и абсолютное большинство гордится Власихой. Тем более сейчас, когда мы модернизируем ЖКХ, благоустраиваем территорию, делаем капитальный ремонт домов. Людям нравится город, никто не собирается уезжать», — сказал Воробьев.

