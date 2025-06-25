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Во Львове устроили облаву на продавцов книг на русском языке

Власти Львова провели облаву на букинистов, торговавших книгами на русском языке, сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Во Львове устроили облаву на продавцов русскоязычных книг на стихийном рынке после того, как местный горсовет запретил торговлю книгами на русском языке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди задержанных — экс-глава областного Союза писателей.

Как пишет издание, облаву устроила подведомственная горсовету «Муниципальная стража».

Ранее официальный представитель по защите государственного языка Украины Тарас Кремень направил обращение в правоохранительные органы с требованием привлечь к ответственности артиста Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка.