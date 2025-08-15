Во Фрязине на улице Нахимова асфальтируют тротуары

На улице Нахимова идет асфальтирование тротуаров. Ежедневно в адрес администрации поступали обращения с просьбами как можно скорее привести в порядок пешеходные зоны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новое покрытие не только сделает передвижение по тротуарам более комфортным, но и упростит уборку снега в зимний период. Работы проводятся в полном соответствии с техническими нормативами, а их завершение ожидается в ближайшие сроки.

Жители могут быть уверены, что проблема решается, и вскоре улица Нахимова станет еще более удобной для прогулок и передвижения.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.