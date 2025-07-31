Во Фрянове завершено строительство новой губернаторской площадки

Во Фрянове завершены работы по обустройству новой губернаторской детской площадки. Современный игровой комплекс стал третьим по счёту в городском округе — ранее такие же объекты были открыты на улице Беляева в Щелкове, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Площадь новой площадки составляет 450 м². Она оснащена безопасным резиновым покрытием, современными игровыми элементами для детей разных возрастов, а также скамейками и урнами для удобства родителей. Для обеспечения безопасности установлены камеры видеонаблюдения, подключённые к системе «Безопасный регион».

«Губернаторские площадки — это не просто пространство для игр, а современные и безопасные зоны, куда с удовольствием приходят семьи. Мы продолжаем создавать такие места в разных частях округа, и Фряново — один из примеров этой системной работы», — отметили в администрации округа.

Площадка почти готова к приёму маленьких посетителей, а её официальное открытие состоится в ближайшее время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.



«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.