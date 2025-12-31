Во Франции хотят запретить соцсети для детей до 15 лет в 2026 году

Франция планирует запретить использование социальных сетей детям и подросткам до 15 лет, ограничение вводят с 1 сентября будущего года, сообщает Postnews .

Как пишет Franceinfo, ссылаясь на текст проекта закона, есть два основных предложения: по ограничению доступа к социальным сетям для младших подростков и по запрету пользования мобильных телефонов в средних школах. Данный документ будет обсуждаться в парламенте страны в начале 2026 года.

В правительстве страны уточнили, что чрезмерное использование гаджетов подростками связано с рисками воздействия неприемлемого контента, буллинга, а еще нарушений сна. Законопроект был подготовлен в соответствии с законодательством Европы.

В начале декабря в Австралии впервые в мире запретили соцсети для детей до 16 лет. Штрафы за нарушение составляют до 4,4 млрд рублей.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по информполитике, ИТ и связи Антон Горелкин заявил, что в ГД не рассматривается вопрос о введении ограничений на использование соцсетей детьми и подростками.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.