Внутреннюю отделку помещений начали в строящемся в Ленинском округе детском саду

В жилом комплексе «1-й Донской» подмосковного Ленинского городского округа продолжается строительство современного детского сада на 300 воспитанников. Общая готовность трехэтажного здания составляет около 70%, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«На строительной площадке уже завершены основные внешние работы: устройство кровли, монтаж наружного освещения и благоустройство территории с высадкой растений и укладкой газона. Специалисты заканчивают монтаж фасадных конструкций и в настоящее время приступили к внутренней отделке помещений — укладке плитки и покраске стен», — приводятся в сообщении слова заместителя главы Ленинского городского округа Андрея Пальтова.

Уточняется, что детский сад проектировали с учетом современных требований к образовательным учреждениям. Пространство включает не только 12 групповых ячеек, но и специализированные помещения для всестороннего развития детей. В здании предусмотрены просторный вестибюль с панорамным остеклением, полностью оборудованные пищеблок и медицинский блок, спортивный и музыкальный залы, кабинеты логопеда и психолога, а также помещения для кружковых занятий. На прилегающей территории обустраиваются игровые площадки для каждой группы с теневыми навесами и возводится амфитеатр для проведения мероприятий.

В пресс-службе добавили, что в 2025 году уже введены в эксплуатацию 7 детских садов общей мощностью 1775 мест. На 2026 год запланировано открытие еще трех дошкольных учреждений, а в 2027 году — четырех новых объектов. Реализация этих проектов позволит полностью обеспечить потребности растущего населения муниципалитета в местах в детских садах.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.