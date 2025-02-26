Внутренняя опора: психолог посоветовала, как встать на ноги после развода

Женщины, которые в браке материально зависят от партнера, после развода часто испытывают сильный страх и неуверенность в будущем. Клинический психолог Татьяна Чернякова посоветовала, как найти внутреннюю опору и адаптироваться к новым обстоятельствам, сообщает сайт «Узнай.ру» .

В первую очередь необходимо принять свои эмоции — разочарование, гнев, стыд, страх, советует психолог.

«Признайте эти эмоции, не подавляйте их, но не задерживайтесь на этих чувствах. Напомните себе, что это временно», — сказала Чернякова.

По ее словам, затем нужно сосредоточиться на текущих возможностях и последовательно, небольшими шагами переходить от переживаний к активной деятельности. Больше делать, а не думать, советует эксперт.

«Маленькие действия создают ощущение контроля, даже если кажутся незначительными», — отметила специалист.

Важно осознать, что личность больше, чем деньги или статус, и вспомнить о своих сильных качествах.

Точкой опоры также могут стать близкие люди, прогулки на природе или любое занятие, которое нравится.