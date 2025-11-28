«Влияние разрушительное»: таксидермист рассказал, как человек вредит морю

Зоолог-таксидермист, кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и аквакультуры КФУ им. В. И. Вернадского Александр Стрюков заявил, что сегодня экология черноморского побережья находится под ударом, сообщает «Крымская газета» .

«Но не охотники и не рыбаки, а экскаваторы. Стройки, передел берегов, уничтожение целых участков природы — вот где удар. Самый яркий пример — разлив нефти. У меня в лаборатории лежит около сотни птиц, погибших именно из-за него. Это только те, которых нашли, попытались отмыть, спасти, но не успели. Смело умножайте эту цифру на десять. Популяции „просели“ чудовищно», — сказал ученый.

По его словам, здесь недоработка служб, которые должны были контролировать ситуацию, урон, нанесенный экосистеме, оказался колоссальным.

С другой стороны, уже 2 года в Крыму развивается аквакультура. Это направление в перспективе позволит реализовывать в регионе местную рыбу и морепродукты.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.