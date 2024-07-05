Власти вручат вологжанам по 25 тыс руб за их сгоревшие квартиры

В городе Сокол Вологодской области утром 5 июля загорелся двухэтажный 12-квартирный жилой дом. Первый замгубернатора региона Юрий Умеренко заявил, что жильцам сгоревшего дома выплатят компенсацию в размере 25 000 рублей, сообщает «Бриф24» .

После происшествия замглавы Вологодской области встретился с жителями. Часть из вологжан, чье жилье сгорело в пожаре, сразу уехала к родственникам и знакомым, а остальным предложили разместиться в общежитиях и гостиницах. Вопрос с питанием и водой решен, отмечал Умеренко.

«Компенсацию по 25 тысяч рублей муниципалитет планирует выплатить сегодня до вечера и завтра в течение дня», — заявлял первый замгубернатора в своем Telegram-канале.

По данным Умеренко, в результате пожара в Соколе пострадавших и погибших нет.