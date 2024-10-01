Власти прокомментировали скандал с червями в еде для нижегородских школьников

Власти: слухи о червях в еде для школьников из Ковернина не подтвердились

В администрации Ковернинского муниципального округа (Нижегородская область) опровергли информацию о низком качестве питания для школьников в местной средней школе №2, сообщает pravda-nn.ru .

Ранее обучающиеся в данном заведении дети выразили недовольство по поводу еды в школьной столовой. Они утверждали, что блюда бывают неготовыми, а в некоторых порциях и вовсе были замечены черви.

В связи с этими жалобами была инициирована проверка, в которой участвовали специалисты местного управления образования и Роспотребнадзора по Нижегородской области. В ходе расследования выяснилось, что представленный видеоматериал на самом деле является фальшивым.

Члены комиссии также провели беседы с учащимися о качестве питания, и большинство из них подтвердили, что еда в столовой не только вкусная, но и качественная.

Официальные органы пришли к выводу, что ранее озвученные жалобы не соответствуют действительности. Информация о неудовлетворительном питании в Ковернинской средней школе №2 была признана недостоверной.