Власти Подмосковья утвердили план тушения лесных пожаров на 2026 год

В Подмосковье утвердили Сводный план тушения лесных пожаров на 2026 год. Документ определяет координацию действий органов власти, муниципалитетов и арендаторов лесных участков в пожароопасный сезон, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Сводный план направлен на оперативное реагирование и эффективную борьбу с природными пожарами. Его разработали с учетом поручений губернатора Московской области Андрея Воробьева, который подчеркивал необходимость своевременной и качественной подготовки к пожароопасному периоду.

Документ основан на планах всех 19 лесничеств региона. В нем учтены особенности каждого участка лесного фонда, в том числе территории с залежами торфа. Такой подход позволяет выстроить комплексную систему защиты лесов Подмосковья.

На пожароопасный сезон 2026 года в регионе сформирована группировка сил и средств численностью более 3,5 тыс. человек и свыше 1,5 тыс. единиц техники. Также создан резерв противопожарного снаряжения, лесопожарной техники, горюче-смазочных материалов и необходимого инвентаря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.