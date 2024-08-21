Власти Подмосковья помогут жителям Чехова восстановить поврежденные ВСУ строения

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин в Telegram-канале сообщил, что лично посетил Большое Петровское городского округа Чехов, встретился с местными жителями и обещал им помощь со стороны властей в восстановлении поврежденных строений в ходе террористической атаки со стороны ВСУ.

Собакин отметил, что российские военные рано утром 21 августа успешно пресекли попытку киевского режима атаковать Москву. Вражеские беспилотники сбили. Жертв среди мирного населения удалось избежать, однако несколько домов получили повреждения.

В пяти частных домах выбиты окна и повреждено ограждение. В районе СНТ «Ветеран-2» из-за атаки беспилотника ВСУ полностью сгорела хозяйственная постройка на одном из участков.

«Встретился с жителями и обсудили первоочередную помощь, которую мы можем оказать. Сегодня до конца дня мы уберем все осколки и пострадавшие конструкции, дальше уже будем помогать людям с восстановлением поврежденных строений», — подчеркнул Собакин.

По словам главы городского округа, на местах происшествия работают оперативные службы. Все подробности случившегося устанавливаются компетентными органами.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в регионе оказывается помощь не только пострадавшим от действий ВСУ, но и участникам военной спецоперации и их семьям. Это является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.