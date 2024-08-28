Власти Подмосковья отправили детей из Курской области на фабрику мороженого

Министерство информации и молодежной политики, министерство соцразвития Московской области и компания «Чистая линия» организовали для детей из Курской области экскурсию на фабрику мороженого, которая находится в «Москва-сити» на 89 этаже башни «Федерация. Восток», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Фабрика — это миниатюрная копия завода в Долгопрудном, где каждый день готовят 5 000 хрустящих стаканчиков. На предприятие прибыло 228 детей в сопровождении взрослых. Самой маленькой гостье — 10 месяцев. Они смогли наблюдать все этапы производства.

Вице-президент группы компании «Чистая линия» Армен Бениаминов отметил, что организация уже много лет сотрудничает с правительством Подмосковья и принимает участие в важных акциях. Одна из них —«Доброе дело». В рамках этого проекта мороженое отправляли в Донбасс.

«А сегодня были очень рады принять на нашей площадке в „Москва-сити“ детишек из Курской области. Показывали гостям этот тонкий, уникальный и удивительный процесс производства мороженого. Здесь еще находится фабрика шоколада, и мы также рассказывали, как он изготавливается. Надеемся, что царящая здесь прекрасная атмосфера поможет детям отвлечься от сложной ситуации, в которой они оказались. Мы должны быть вместе в этот непростой период», — заявил Бениаминов.

Также ребята побывали на смотровой площадке Panorama360, расположенной на высоте 327 метров. Отсюда можно увидеть Кремль, МГУ, Лужники, здание МИД, Останкинскую телебашню, Дом правительства. Всех ждал фирменный комплимент — дегустация пломбира, который только сошел с конвейера.

Надежда Александровна из Курской области приехала на экскурсию с двумя детьми. Семье все понравилось, в том числе малышке, которой всего 10 месяцев.

«Отсюда и прекрасные виды — вся Москва, как на ладони. А под нами, по реке, мы видели, как проплывают катера, теплоходы. В общем, незабываемые впечатления», — заявила Надежда.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для 500 детей из пострадавшего от обстрела ВСУ региона подготовили места в оздоровительных лагерях и семейных центрах. Везде организовано комфортное проживание, питание, развлекательные и спортивные мероприятия.

Ранее Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.