Власти Москвы рассказали об обновлении в «МЭШ» к новому учебному году

Искусственный интеллект поможет школьникам осваивать новые предметы в следующем учебном году. Сервис «Цифровой учитель» дополнится курсами физики и информатики, об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Система «Цифровой учитель» будет оценивать текущий уровень знаний детей, определять проблемные области и формировать индивидуальные задания для каждого ученика.

По словам столичного мэра, для учеников 7-9 классов станет доступен тренажер по информатике, который поможет разобраться в системах счисления и кодировании. Восьми- и девятиклассники смогут использовать тренажер по физике, охватывающий семь ключевых разделов, включая электростатику, кристаллизацию, теплопередачу и парообразование.

Также цифровая система образования расширяет возможности для учеников старших классов. Теперь они получат индивидуальные советы по выбору профессии через обновленный раздел «Портфолио учащегося». Система будет информировать школьников о предстоящих экскурсиях на предприятия, профессиональных пробах и днях открытых дверей, подходящих именно им.

«Внедрение новых цифровых решений делает процесс обучения более гибким, индивидуальным и результативным. Это помогает школьникам лучше понимать сложные темы, грамотно планировать время, а родителям — быть в курсе развития своего ребенка», — отметил Собянин.