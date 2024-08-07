Власти Москвы рассказали о промежуточных итогах приемной кампании в колледжах

Ракова: более 125 тысяч заявлений подали абитуриенты в московские колледжи

На сегодняшний день в столичные коллежи подано свыше 125 тыс. заявлений от абитуриентов. Учреждения среднего профессионального образования пользуются большой популярностью среди выпускников этого года, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В этом году мы увеличили количество бюджетных мест для девятиклассников на 10 тыс. на самых популярных направлениях, и в 1,5 раза больше выпускников девятых классов смогут бесплатно получить востребованную профессию», — сказала Ракова.

Она подчеркнула, что город в сотрудничестве с ведущими столичными работодателями совершенствует программы обучения и обновляет материально-техническую базу. Сегодня московские колледжи дают студентам практические знания и навыки. Ведущие отечественные компании заинтересованы в выпускниках столичных колледжей.

Вице-мэр добавила, что приемная кампания завершится 15 августа. У абитуриентов еще есть время для выбора колледжа и специальности, востребованной у лучших московских работодателей.

Наибольшей популярностью у выпускников пользуются такие специальности, как наладчик станков и оборудования в механообработке; технология машиностроения; эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома; мехатроника и робототехника; мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и др.

Помимо этого, абитуриенты могут выбрать 13 востребованных специальностей для целевого обучения от предприятий госкорпорации «Ростех». Речь идет о таких направлениях, как сварочное производство, монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств, технология производства изделий из полимерных композитов, техническое обслуживание авиационных двигателей и т. д.

Подать заявление на поступление в можно до 15 августа на портале mos.ru или в образовательном учреждении с помощью экспертов приемной комиссии.