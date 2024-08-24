Власти Москвы рассказали о популярности книжных магазинов в городе

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что, несмотря на активное развитие онлайн-сервисов с электронными, а также аудиоизданиями, в российской столице продолжают работать уникальные книжные магазины.

По словам градоначальника, в московские книжные магазины ежегодно поступает порядка 80 тысяч новых книг. За последние годы районные библиотеки Москвы стали превращаться в полноценные культурные центры. За последние годы количество выданных читательских билетов превысило в Москве 1,12 млн.

«Несмотря на бурное развитие электронных и аудиоформатов, онлайн-сервисов и маркетплейсов, больше половины книжных покупок москвичи по-прежнему совершают в книжных магазинах, предпочитая старый добрый бумажный формат. И, отвечая на преданность читателей, московские книжные готовы предложить им не только богатейший ассортимент всех мыслимых жанров, но и совершенно особую атмосферу уюта», — рассказал Собянин.

Одному из самых известных книжных магазинов Москвы — «Дому книги в Камергерском» — в августе исполнится 100 лет. К юбилейному событию сотрудники книжного готовят программу для посетителей, где планируют показать в том числе архивные снимки.

А в следующем году 100-летие отметит другой популярный книжный — «Дом книги на Фрунзенской». Изначально он специализировался на медицинской литературе, но теперь в нем представлен более расширенный ассортимент.