Власти Москвы рассказали о планах по развитию Западного Дегунино

В Западном Дегунино строят еще четыре социально значимых объекта

Власти Москвы сообщили, что начиная с 2011 года в Западном Дегунино появилось 15 образовательных и спортивных учреждений. Сейчас в районе ведется строительство еще четырех социально значимых объектов, об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Одним из значимых соцобъектов станет школа, рассчитанная на 1050 учащихся. Архитектурно здание будет разделено на два крыла: правое трехэтажное крыло отведут под младшие классы, а в левом четырехэтажном корпусе разместятся средние и старшие классы.

В новой школе оборудуют как универсальные классы, так и специализированные кабинеты. Также предусмотрены исследовательские лаборатории естественно-научного и инженерно-физического профилей.

Школьникам предложат дополнительные образовательные программы, которые разработаны при участии Московского физико-технического института.

В настоящее время строители заканчивают работы по обустройству крыши и внешних стен здания. Параллельно ведется установка коммуникаций внутри помещений и выполняется их внутренняя отделка.

В новом образовательном учреждении разместятся два зала для спортивных занятий и отдельный гимнастический зал. Также в школе появится медиатека. Проектом предусмотрено создание двух просторных многофункциональных помещений с высокими потолками.

Завершение строительных работ намечено на текущий год. После этого объект будет передан в ведение образовательной системы города.

На территории вокруг школы обустроят стадион и площадку для проведения торжественных линеек. Для учеников организуют зоны для активных игр и спокойного времяпрепровождения, а также выделят участок под школьный огород.

