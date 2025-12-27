Власти Москвы рассказали о графике работы соцучреждений в новогодние праздники

В новогодние каникулы столичные соцучреждения будут работать по особому графику. Дворцы бракосочетания, центры «Мои документы», ветеринарные клиники и другие услуги доступны горожанам и в праздники, но график приема изменится, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Взрослые поликлиники открыты с 31 декабря по 8 января и 11 января — с 09:00 до 16:00, 9 и 10 января — с 09:00 до 18:00. А в кабинетах дежурного врача принимают пациентов во все дни, в часы работы медучреждения.

Детские поликлиники будут принимать 9 и 10 января — с 09:00 до 15:00. Помощь на дому юным пациентам оказывается каждый день с 31 декабря по 11 января с 09:00 до 15:00, а травматологические отделения открыты с 08:00 до 22:00.

Молочно-раздаточные пункты работают как обычно — с 06:30 до 15:00.

Расписание женских консультаций следующее: 31 декабря и 11 января — с 09:00 до 16:00; с 1 по 8 января с 09:00 до 16:00 — только женские консультации, в которых 10 и более участков; 9 и 10 января — с 09:00 до 18:00.

