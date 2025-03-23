Власти Москвы рассказали, какие современные технологии помогают метеорологам

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В Москве работает более 100 метеодатчиков, следящих за погодой

На территории столицы работают более 100 метеорологических станций, которые непрерывно мониторят температуру, осадки, уровень снега и силу ветра, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Сегодня День работников гидрометеорологической службы России и Всемирный день метеорологии. Поздравляю с профессиональным праздником!» — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

В Москве работает собственное метеорологическое управление, входящее в состав Государственного бюджетного учреждения «Автомобильные дороги». Для сбора и анализа данных о текущей погоде и составления прогнозов используются современные технологии.

Доплеровский метеорологический локатор, установленный в Новой Москве, осуществляет мониторинг атмосферных явлений в радиусе до 250 км, что позволяет с высокой точностью прогнозировать перемещение осадков.

В то же время не менее 10 гидродинамических моделей предоставляют прогнозы погоды с различной временной перспективой: от 3 часов до одного месяца.