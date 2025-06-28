Владивосток побил 55-летний температурный рекорд

Примгидромет зафиксировал исторический максимум температуры во Владивостоке — 27 июня воздух прогрелся до +31,4°С, что на 1,4 градуса выше предыдущего рекорда 1970 года, сообщает РИА Новости .

«Тихоокеанский антициклон принёс в регион раскалённые воздушные массы из центрального Китая», — поясняют метеорологи.

Аномальная жара держится в Приморье с начала недели, вынуждая власти продлить штормовое предупреждение. Синоптики отмечают, что установившаяся погода характерна скорее для субтропиков, чем для дальневосточного климата. Особую опасность представляет сочетание высоких температур с пониженной влажностью — такой коктейль создаёт повышенную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в Центральной России.